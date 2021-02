Biographie

Guitariste fondateur du groupe Oregon, Ralph Towner, né dans l'État de Washington le 1er mars 1940, est l'un des piliers du label ECM sur lequel il débute en 1972. Ses goûts versatiles en font l'un des rares musiciens de jazz à jouer de la guitare acoustique (six ou douze cordes), passant du folk au jazz fusion. Les albums Solstice (1974), Batik (1978), Slide Show (1985) ou Anthem (2001) comptent parmi les moments forts d'une oeuvre qui se poursuit avec Time Line (2006), puis From a Dream (2008) et Travel Guide (2013), tous les deux en trio avec Slava Grigoryan et Wolfgang Muthspiel. Entre temps, il collabore avec le trompettiste Paolo Fresu pour l'album Chiaroscuro (2009) et le saxophoniste argentin Javier Girotto pour Duende (2016). En 2017 paraît My Foolish Heart, enregistré en solo. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017