Biographie

Ancien assistant de Hans Zimmer et Klaus Badelt, Ramin Djawadi, né le 19 juillet 1974 à Duisbourg, en Allemagne, se fait connaître à Hollywood dès 2004 avec la musique du film Blade: Trinity. Nommé aux Grammy Awards pour la bande originale d'Iron Man (2008), il excelle dans les films à grand spectacle. Le compositeur ne se contente pas du grand écran, signant également des compositions pour la télévision avec les trois séries à succès que sont Prison Break (2005 - 2009), Person of Interest et Game of Thrones, dont il écrit les thèmes de la première saison, diffusée en 2011, et des saisons 4, 5 et 6 (2014-2016). Il exerce aussi son savoir-faire dans le jeu vidéo (Medal of Honor) et dirige les bandes originales d'autres longs-métrages comme Red Dawn (2012, remake de L'Aube rouge daté de 1984), Pacific Rim (2013), Dracula Untold (2014), Warcraft : Le Commencement (2016) et The Great Wall (2017). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016