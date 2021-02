Biographie

Née à Berlin en 1994 autour de l'imposant ex-nageur olympique Till Lindemann (chant), la formation industrielle allemande baptisée Rammstein d'après la catastrophe aérienne de Ramstein en 1988 apparaît sur la scène musicale avec une formule héritière des travaux du projet slovène Laibach, mêlant rythmiques martiales, sonorités électroniques, chant autoritaire et sens de la mise en scène. Dès 1995, Rammstein entame sa discographie avec Herzeleid, avant de rallier un large public à sa cause avec Sehnsucht en 1997 et son single "Du hast" et d'enfoncer le clou avec Mutter en 2001, classique du genre défendu par "Links 2 3 4", "Ich will", ou "Sonne". Suite à une baisse de popularité progressive après Reise, reise (2004), le groupe s'accorde une pause discographique de dix ans, revenant avec un septième effort éponyme en 2019 . © TiVo