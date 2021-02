Biographie

Formé en 1974 à New York, le groupe Ramones s'instaure comme le modèle du courant punk par ses chansons courtes aux paroles et accords simplissimes, et son look universel (perfectos, jeans déchirés, baskets Converse). Attraction du club CBGB's, le quatuor constitué de Joey, Dee Dee, Johnny et Tommy Ramone signe un premier album homonyme fondateur en 1976, suivi de variantes plus ou moins inspirées, Leave Home, Rocket to Russia ou End of the Century, produit par leur idole Phil Spector. En 1979, le double It's Alive retrace avec succès un concert-type des Ramones, dont la réputation ne cesse de s'élargir, du public punk aux amateurs de rock ou de metal, puis au grand public, via les tee-shirts à leur effigie. Les décès des quatre membres originaux achèvent d'en faire une institution du rock, entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2002. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016