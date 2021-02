Biographie

Rancid est une figure incontournable de la scène alternative américaine. Locomotive du label Epitaph, le quatuor a remis au goût du jour le punk aux Etats-Unis au cours des années 90. En 1995, il connaît son heure de gloire avec l'album ...And Out Come the Wolves. Après douze années de carrière, Rancid décide en 2003 de faire une pause. Six ans plus tard, il renaît de ses cendres avec l'album Let the Dominoes Fall. Le succès est de nouveau au rendez-vous et permet la sortie en 2014 de ...Honor Is All We Know. En 2015, Rancid consacre la compilation All the Moon Stompers à la partie la plus ska de son répertoire. © ©Copyright Music Story David Héry 2015