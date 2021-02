Biographie

La chanteuse américaine Randy Crawford et son jazz vocal soyeux est une véritable inspiratrice du courant jazz pop, au même titre que George Benson. Elle débute d'ailleurs aux côtés de ce dernier dans les années soixante-dix, avant de connaître le succès planétaire du titre discoïsant « Street Life » avec The Crusaders en 1979. C'est ensuite en Angleterre plutôt qu'aux Etats-Unis que Randy Crawford est appréciée avec des albums comme Now We May Begin (1980), Rich and Poor (1989), Naked and True (1995), ou Play Mode (2001). Depuis 2006, Randy Crawford est revenue à un répertoire plus jazzy avec le pianiste Joe Sample. Tous deux sortent en 2012 l'album Live, enregistré lors de leur tournée de 2008. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015