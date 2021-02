Biographie

Compositeur et interprète, Randy Houser (né à Lake, dans le Mississippi, le 18 décembre 1975) monte très tôt sur scène, à l'adolescence, pour proposer au public ses propres chansons et des reprises des artistes de country qu'il affectionne. Il forme notamment le groupe 10lb. Biscuit avant de délaisser ses études pour tenter sa chance à Nashville. En 2005, son titre « Honky Tonk Badonkadonk » devient un succès pour Trace Adkins. Il écrira par la suite pour Justin Moore ou John Michael Montgomery, parmi d'autres. En 2008 paraît son premier album Anything Goes, dont est extrait le hit « Boots On » (n°2 country). Les albums suivants se classent dans le Top 10 du Billboard country : They Call Me Cadillac (2010, n°8) ; How Country Feels (2013, n°3), qui contient le succès homonyme et « Runnin' Outta Moonlight »), puis Fired Up (2016, n°3, avec « We Went »), tous certifiés disques d'or ou de platine, portés par de nombreux passages radiophoniques (les trois titres sont classés numéro un du classement country radio spécifique). Sorti en 2018, le duo « What Whiskey Does » avec Hillary Lindsey est le premier extrait de l'album Magnolia, qui sort au début de l'année suivante. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019