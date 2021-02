Biographie

Pionnier de la chanson américaine version ironique, Randy Newman (né à Los Angeles en 1943) constitue en outre l'un des mélodistes les plus doués de l'ère rock. Malgré mais aussi grâce à l'omniprésence du second degré dans son oeuvre, Newman est à la tête d'un catalogue de chansons capables de remuer le couteau dans les plaies avec une acuité redoutable, se heurtant parfois à l'incompréhension (la polémique autour de "Short People" en 1978) mais faisant de lui l'un des grands songwriters de son époque. Si c'est son oeuvre pour le grand écran qui lui assure un succès commercial confortable depuis les années 80 (Cars, Toy Story), les amateurs chérissent un chapelet d'albums marquants principalement livrés entre 1968 et 1983, parmi lesquels Sail Away (1972) ou Good Old Boys (1974). © TiVo