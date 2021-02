Biographie

Né à Urbino (Italie) le 11 novembre 1981, le pianiste et chanteur Raphael Gualazzi acquiert une formation classique au Conservatoire Rossini de Pesaro et touche à tous les styles, jazz, blues, soul et chanson italienne, perfectionnant son style dans les clubs. Fort de ses apparitions dans des festivals de jazz, le crooner sort un premier album constitué de reprises, Piano Jazz, en 2008. Signé par le label Sugar Records après une tournée américaine, Raphael Gualazzi enchaîne les concerts et enregistre l'EP Reality and Fantasy (2010), dont le remix du morceau-titre par le DJ Gilles Peterson se retrouve sur plusieurs compilations de musique lounge. Le succès est alors à la portée du pianiste qui consolide sa réputation avec l'album Reality and Fantasy (2011), dont l'extrait « Madness of Love » rapporte à son auteur le prix Mia Martini au festival de la chanson de Sanremo. Choisi pour représenter l'Italie au Concours de l'Eurovision 2011, le même titre accède à la seconde place du classement et fait connaître Raphael Gualazzi, qui conserve son style débridé sur les albums suivants Happy Mistake (2013), Love Live Peace (2016) et Ho Un Piano (2020).