Biographie

Electro héritée de Daft Punk couplée à de furieux solos de guitares électriques – option hard rock –, la bande son instrumentale de Ratatat a illuminé tous les dancefloors de la planète dès son premier album éponyme paru en 2004. Derrière ce nom de Ratatat se cachent deux amis qui se sont rencontrés sur les bancs du Skidmore College de Saratoga Springs. Evan Mast et Mike Stroud commencent à travailler ensemble en 2001 sous le pseudo de Cherry. Trois ans plus tard, ils accouchent de l’album Ratatat, conçu dans une chambre d’étudiant de Brooklyn. La recette – tout instrumentale – impressionne et le tandem part en tournée avec le gratin : Björk, Daft Punk, Mouse on Mars, Interpol, Franz Ferdinand, CSS, Super Furry Animals…Sur scène, le concept machines/guitares de Ratatat, d’apparence minimaliste, a toujours le mérite de résister à l’ennui. Car sous cet amas d’électricité surgit toujours la mélodie salvatrice, la ritournelle implacable, bref le détail qui tue. En 2006, le groupe se produit même dans l’antre du prestigieux Musée Guggenheim de New York ! Cette même année parait Classics, suivis en 2008 par LP3 et en 2010, LP4.Parallèlement à ces parutions, des pointures comme Björk, Jay-Z ou bien encore Kanye West se font remixer par le duo new-yorkais… Même en France, plusieurs émissions de Radio France habillent leurs génériques des airs de Ratatat (Neckbrace pour Sur les épaules de Darwin sur France Inter, Lapland pour Les Nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, Falcon Jab sur Comme on nous parle sur France Interetc.), tout comme Canal+ avec Gettysburg utilisé pour l’émission Crash Test Ciné.En 2015, après quatre années de silence, Mast et Strout retournent en studio et publient, durant l’été, leur cinquième album studio baptisé Magnifique...© MD/Qobuz