Biographie

« Le Parrain de la world music »Né dans la ville sacrée de Bénarès, sur les bords du Gange, le 7 avril 1920, Ravi Shankar s'installe en 1930 à Paris et y découvre la musique classique. Dès la fin des années 1950, il rencontre et influence le jazzman John Coltrane, à qui il donne des leçons de musique. En hommage, le saxophoniste américain prénomme son fils Ravi Coltrane.En 1952, il rencontre Yehudi Menuhin en Inde, chez des amis communs. Cette première rencontre est l'occasion pour eux de parler de ...yoga. Ils deviennent amis et enregistrent par la suite (en 1966) à New York un album Menuhin meets ShankarDébut des années 1960, le guitariste des Beatles George Harrison devient son élève. Cette rencontre se traduit par un concert de bienfaisance pour le Bangladesh en 1971 (Album Concert for Bangladesh). C'est à cette occasion que Georges Harrison le surnomme « le parrain de la world music ». Il dira de Shankar :"J'admire Shankar parce que c'est un musicien prodigieux qui n'hésite pas à multiplier les rencontres, de John Coltrane à Philip Glass en passant par Yehudi Menuhin."D'une santé fragile depuis plusieurs années et souffrant de problèmes pulmonaires et cardiaques, Shankar avait subi une intervention chirurgicale, précise sa famille. L'opération avait été un succès mais le musicien n'a pas supporté le choc de l'opération. Il décède le 11 décembre 2012 à l'âge de 92 ans.