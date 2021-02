Biographie

Pianiste de jazz discret mais présent sur de très nombreux albums, Ray Bryant publia son premier album solo en 1958 (Alone With The Blues) mettant en exergue un sens du swing très personnel, assis sur une main gauche bien ferme que ses albums majeurs tels qu'Alone At Montreux, Solo Flight ou bien encore Montreux ’77 ne feront que magnifier. Son dernier opus, In The Back Room, enregistré en public à la Rutgers University, était paru sur le label Evening Star en 2008. Né le 24 décembre 1931, à Philadelphie, Bryant construit d’abord localement sa réputation. Avec son frère le contrebassiste Tommy Bryant, il intégrer le groupe maison du Blue Note Club de Philadelphie. Il est rapidement un sideman très prisé des stars du jazz et accompagne Miles Davis, Sonny Rollins, Melba Liston, Coleman Hawkins, Carmen McRae ou bien encore Aretha Franklin. Paru en 1955 chez Columbia et très bien accueilli par la critique, l’album Meet Betty Carter And Ray Bryant le propulse sur le devant de la scène. Dans la foulée, The Ray Bryant Trio, publié quant à lui sur Prestige, permet même de déguster ses talents de compositeur comme sur Blues Changes et sa progression d’accords assez unique. Un thème devenu classique comme le sera aussi Cubano Chant. Le nom de Ray Bryant apparaitra également sur des albums de chanteurs tels que Carmen McRae et Jimmy Rushing, ou sur le chef d’œuvre de Dizzy Gillespie, Sonny Side Up, paru chez Verve. Ray Bryant meurt le 2 juin 2011 à New York, dans un hôpital du Queens des suites d’une longue maladie, à l'âge de 79 ans. © Qobuz