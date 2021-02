Biographie

Né à Taïwan mais de nationalité australienne, le violoniste Ray Chen intègre à l’âge de 15 ans le Curtis Institute of Music, où il suit l’enseignement d’Aaron Rosand. En 2008, il remporte le premier prix du concours Yehudi Menuhin et, l’année suivante, celui du concours Reine Elisabeth.Désormais sur orbite et jouant sur toutes les scènes du monde, Ray Chen enregistre chez Sony et continu de prouver qu'il est l’un des meilleurs violonistes de sa génération, avec Vilde Frang et Benjamin Beilman.