Biographie

Ray Parker Jr. naît à Détroit (Michigan, États-Unis), le 1er mai 1954. Guitariste accompagnateur de Stevie Wonder et Barry White dans les années 1970, il forme en 1978 le groupe Raydio avec lequel il enregistre plusieurs albums et connaît le succès. La carrière en son nom commence par l'album The Other Woman (1982), suivi de Woman Out of Control (1983). Mais c'est avec le morceau-titre de la bande originale du film Ghostbusters (1984), une composition de son cru, qu'il rencontre un succès planétaire. Musicien au jeu vif, inspiré par les grands guitaristes du rock, Ray Parker Jr. poursuit son chemin entre collaborations et nouveaux enregistrements, tel l'album I'm Free (2006). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017