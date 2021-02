Biographie

« Tout va très bien Madame la Marquise », « Ca vaut mieux que d’attraper la scarlatine », « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? », autant de classiques du music-hall nés sous la plume de Ray Ventura, l’un des chefs d’orchestre et compositeurs les plus prolifiques de l’entre-deux guerres et des années 1950 et 60. Promoteur du jazz en France aux côtés de son ami de toujours, Paul Misraki, Ventura fut également un éditeur au nez fin qui sut lancer Georges Brassens, Henri Salvador, ou son propre neveu, Sacha Distel. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015