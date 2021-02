Biographie

Claveciniste et chef d'orchestre britannique puis américain, né à Londres le 11 août 1927 et décédé à Indianapolis (Etats-Unis) le 22 octobre 2019, Raymond Leppard a participé au renouveau de la musique baroque par ses interprétations d'oeuvres de la famille Bach, de Monteverdi, Haendel, Purcell et Lully. Après des études à l'Université de Cambrdige, où il travaille le clavecin, l'alto et la direction d'orchestre et de choeur, il crée en 1952 l'Ensemble Leppard et rejoint l'Orchestre de Goldsborough, qui prend le nom d'English Chamber Orchestra en 1960. Parallèlement à une fonction de lecteur au Trinity College de Cambridge, de 1957 à 1967, il marque son intérêt pour la musique baroque dans ses choix de chef d'orchestre, notamment en reprenant l'oratorio Samson de Haendel lors de ses débuts au Covent Garden de Londres en 1959. En 1962, il recrée Le Couronnement de Poppée de Monteverdi pour sa première apparition au festival de Glyndebourne, dans une production qui fera date, comme Il Ritorno d'Ulisse in Patria dix ans plus tard. Tout au long des années 1960 et 1970, ses enregistrements sont prisés par un large public, notamment ses versions de la Water Music et des Royal Fireworks de Haendel, tandis que la critique encense ses interprétations d'oeuvres rares de Cavalli : La Calisto et L'Ormindo (1970). En 1973, un an après sa participation aux BBC Proms, il prend la direction du BBC Northern Symphony Orchestra, futur BBC Symphonic, qu'il conduira jusqu'en 1980. Toutefois, Raymond Leppard ne cesse de solliciter l'English Chamber Orchestra, qu'il mène à un niveau d'excellence sur scène et sur disque. Son répertoire compte non seulement les Concertos brandebourgeois de Bach ou l'opéra Didon et Enée de Purcell, mais aussi des pièces modernes comme celles du compositeur norvégien Edvard Grieg (Peer Gynt et les Danses norvégiennes). En 1987, alors que la musique baroque a trouvé un écho grandissant et une nouvelle génération d'interprètes, Raymond Leppard est nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Indianapolis, où il restera en poste jusqu'en 2001. De même, il obtient en 2003 la citoyenneté américaine et y établit résidence jusqu'à sa mort, à l'âge de 92 ans. De 2004 à 2006, il termine sa carrière au poste de conseiller musical de l'Ochestre de Louisville. Dans un parcours qui englobe un demi-siècle et plus de deux cents enregistrements, le claveciniste réputé pour son jeu dynamique et chef d'orchestre illustre a laissé son empreinte sur un large éventail du répertoire baroque, qu'il a grandement contribué à populariser, mais aussi dans le domaine romantique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019