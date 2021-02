Biographie

Formation allemande menée par le pianiste et DJ Matthias Vogt (né en 1970), [re:jazz] associe les couleurs chatoyantes du jazz aux sonorités électroniques et à la suavité vocale des multiples chanteuses intervenant sur chaque album. Devenu un pilier du label INFRAcom! fondé en 1992 par Jan Hagenkötter et Namé Vaughn, le collectif créé pour célébrer le dixième anniversaire s'inscrit dans la durée avec le saxophoniste Oliver Leicht, le guitariste Jan Stürmer (depuis 2006) et les chanteuses Inga Lühning puis Mediha Rustempasic (depuis 2011). Au fur et à mesure des albums et des remixes, [re:jazz] invite entre autres les musiciens, vocalistes ou DJ Till Brönner, Erik Truffaz, Bugge Wesseltoft, Joy Denalane, Alice Russell, Lisa Bassenge, John Tejada, Akufen, Ultra Naté, N'Dea Davenport, Viktoria Tolstoy, Tok Tok Tok, Nils Wogram, Nils Petter Molvaer ou The Dynamics. Après un premier enregistrement au titre homonyme et entièrement remixé sur [re:mix], succèdent Point of View (2004), Expansion (2006), Live at the Motion Blue Yokohama (2008), Nipponized (2009), la compilation de remixes Electrified (2010), Kaleidoscope (2012), puis plusieurs maxis dont Love Will Find You (2015). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019