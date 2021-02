Biographie

Avec leur mélange de guitares rock et de rythmes funk, les Red Hot Chili Peppers sont parvenus à se créer un style unique et à devenir des stars internationales. Souvent imités mais jamais égalés, les Californiens ont entretenu leur immense succès à travers les décennies, restant encore à ce jour l’un des groupes de rock les plus populaires. L’histoire commence à la fin des années 70 avec la forte amitié qui se forge entre Anthony Kiedis, Michael Balzary et Hillel Slovak lors de leur scolarité à la Fairfax High School, à Los Angeles. Balzary et Slovak se dirigent rapidement vers la musique (grâce à la trompette puis à la basse pour le premier, et à la guitare pour le second) tandis que Kiedis est d’abord attiré par la poésie et la comédie. Ce dernier est incité par les autres à former un groupe dans lequel il pourrait mettre sa poésie en musique. Il accepte et donne ainsi naissance à la formation Tony Flow & the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Le batteur Jack Irons rejoint les trois amis dans cette aventure qui leur permettra de jouer dans divers clubs locaux et dans des bars de strip-tease. En 1983, Balzary se fait désormais appeler Flea et le groupe opte pour le nom de Red Hot Chili Peppers. Grâce à sa renommée grandissante, les RHCP sont signés chez EMI en 1983. Un léger problème se pose : Slovak et Irons étant signés avec un autre groupe chez RCA, c’est avec Cliff Martinez à la batterie et Jack Sherman à la guitare qu’ils enregistrent leur premier album éponyme en 1984. Produit par Andy Gill, le disque contient les prémices du rap-funk-punk qui deviendra la signature du groupe. Cet opus ne permet pourtant pas aux Red Hot Chili Peppers de percer véritablement dans le milieu. Le second album arrive en 1985 et s’intitule Freaky Styley. Jack Irons et Hillel Slovak prennent cette fois-ci part aux enregistrements et George Clinton s’occupe de la production.En 1987, Les quatre musiciens enchainent avec un disque plus rock et presque pop : The Uplift Mofo Party Plan. Une certaine popularité commence à se bâtir autour du groupe grâce à leurs performances live très énergiques, à leurs paroles explicites et à leur attitude légèrement décalée. En 1988, ils sortent un album de reprises, Abbey Road EP, dont la pochette parodie celle du disque des Beatles. Cette même année, un tragique incident a lieu puisque Hillel Slovak décède d’une overdose. Cette mort choque profondément les autres membres du groupe et Jack Irons préfère annoncer son départ. Flea et Kiedis se retrouvent alors seuls mais décident de poursuivre l’aventure quand même. Après quelques auditions ils choisissent Chad Smith à la batterie et John Frusciante à la guitare. Le nouveau quatuor enregistre Mother's Milk en 1989, qui dévoile l’immense potentiel de Frusciante à la guitare. Le groupe signe ensuite chez Warner et s’installe dans une grande maison des collines d’Hollywood pour enregistrer avec le producteur Rick Rubin le disque Blood Sugar Sex Magik qui sort en 1991. Cet opus est souvent considéré comme leur plus grande réussite. L’immense succès du groupe couplé avec l’abus de drogues pousse John Frusciante à quitter l’aventure pour se concentrer sur ses propres projets solos. RHCP le remplace alors par Dave Navarro (Jane’s Addiction) qui apporte un son plus métal à la formation. One Hot Minute sort en 1995.Navarro quitte ensuite le groupe tandis que les autres membres participent à divers autres projets chacun de leurs côtés. En 1998, les RHCP annoncent leur reformation ainsi que le retour de John Frusciante et sortent Californication l’année suivante. By The Way arrive ensuite en 2002 qui représente un fort tournant vers la pop. En 2006, le groupe fait un retour en force avec le double album Stadium Arcadium contenant quelques tubes tels que Dani California ou Snow (Hey oh). Après de multiples tournées à travers le monde, John Frusciante annonce une nouvelle fois son départ du groupe. Il est alors remplacé par Josh Klinghoffer avec qui le groupe enregistre l’opus I’m With You, toujours avec l’aide du producteur Rick Rubin. L’album sort en 2011, précédé par le hit The Adventures of Raindance Maggie. © LG/Qobuz