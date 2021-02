Biographie

Formé à Fresno, Californie (Etats-Unis), en 1969 par Pat et Lolly Vega, Tony Bellamy et Pete DePoes, Redbone est un groupe amérindien connu pour le hit « Come and Get Your Love » (1974). Encouragé par Jimi Hendrix, il réunit les deux frères qui ont joué dans le film It's a Bikini World (1965). Après un premier single « Maggie », extrait du premier et double album Redbone (1970), suivi la même année par Potlatch, le titre « Witch Queen of New Orleans » connaît un certain succès en discothèque. Le troisième album, distribué sous ce nom en Europe, est intitulé outre-Atlantique Message from a Drum. La musique du groupe de rock intègre des ingrédients jazz, funk et des rythmes traditionnels indiens. Après le titre engagé « We Were All Wounded at Wounded Knee » (1973), un succès uniquement en Europe et controversé aux Etats-Unis, Redbone connaît son heure de gloire américaine avec « Come and Get Your Love », classé n°5 au Billboard et certifié disque de platine. Le groupe qui a connu quelques changements en cours de route continue de se produire et d'enregistrer tout au long des années 1980 et des décennies suivantes, malgré le départ de Lolly Vegas après une crise cardiaque (il meurt en 2010) et le décès de Tony Bellamy en 2009. En 2008, il intègre le Native American Music Awards Hall of Fame. Toujours actif avec à sa tête Pat Vegas, Redbone revient dans l'actualité en 2014 grâce à son tube « Come and Get Your Love », inclus dans la bande originale du film Les Gardiens de la galaxie, classée numéro un. Le titre entre à nouveau dans les classements américains et européens, notamment en France où il est utilisé dans une publicité, tandis que ressort la compilation The Very Best of Redbone, initialement parue en 1991. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019