Biographie

Formé en 1994 à l'initiative de trois producteurs suédois, le groupe Rednex a comme formule de mélanger Eurodance et influences venues de la country américaine. Ce métissage, à première vue saugrenu, donne lieu en 1995 au tube mondial « Cotton-Eyed Joe », soit la reprise dance d'un titre traditionnel de country folk. La square dance vitaminée aux BPM électroniques donne lieu à deux autres tubes, « Old Pop in an Oak » et « Wish You Were Here » (sans rapport avec le titre de Pink Floyd). Toutes ces chansons participent au succès de l'album Sex & Violins (1995). Changeant fréquemment de personnel, Rednex ne revient qu'en 2000 pour le titre « The Spirit of the Hawk », devenu un hit en Allemagne sans que l'album Farm Out ne bénéficie de ce sursaut. Rednex s'est ensuite englué dans des problèmes juridiques sur la propriété de son nom et reste un groupe surtout apprécié pour ses qualités scéniques. En 2012, une déclinaison sous forme de franchise a vu le jour en Australie et en Nouvelle-Zélande. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015