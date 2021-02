Biographie

Mondialement connu pour ses nominations répétées aux Grammy Awards, couronnant notamment son travail de producteur sur les albums de Lady Gaga, The Fame Monster (2009) et Born This Way (2011), RedOne (né Nadir Khayat le 10 avril 1972 à Tétouan au Maroc) n'en a pas moins oeuvré pour d'innombrables artistes, allant de Michael Jackson à Mika, en passant par Brandy, Kat DeLuna, Mylène Farmer, Akon, Enrique Iglesias ou encore New Kids on the Block. Ses nombreux remixes de Christina Aguilera, Shakira, Usher ou Emeli Sandé ont encore accru sa notoriété. En 2016, l'homme qui s'est toujours mis au service des autres se lance et publie un premier album, RedOne Presents. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016