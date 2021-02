Biographie

Dans la grande saga des tubes qui marquent une époque, « I Like to Move It » de Reel 2 Real figure en bonne place. Ce titre parti des Etats-Unis, où il connait un succès mesuré, submerge l'Europe et se classe no 1 en France et aux Pays-Bas, ainsi que no 5 en Grande-Bretagne. Aucun autre titre de Reel 2 Real ne connait une réussite aussi massive et Reel 2 Real cesse d'exister en 1996. Le titre repris en 2005 sur la bande son du film Madagascar, fait à nouveau parler de lui. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015