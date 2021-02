Biographie

Né Reginald Penxten à Hasselt en 1976, le producteur trance et electronica belge Regi entame ses expérimentations sonores dès l'enfance, livrant son premier maxi à l'âge de 18 ans avant de faire partie du collectif club Milk Inc., révélé auprès du grand public à la faveur du hit "La Vache" en 1997. Multipliant des prestations de DJ très en vue, Regi finit par entamer une carrière solo avec les albums REGIstrated (2007), REGIstrated 2 (2010) puis Voices en 2015, ces deux derniers décrochant la première place de l'Ultratop néerlandophone. En 2020, le flamand revient avec Vergeet de tij, quatrième recueil solo propulsé dans les hautes sphères des charts par le single "Ellie" et l'ensemble de ses prestations dans le cadre de l'émission Liefde voor muziek. © TiVo