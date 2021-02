Biographie

Originaire de la ville de Mexicali en Basse-Californie, Reik est un trio de jeunes musiciens mexicains formé en 2003 par le producteur Abelardo Vázquez. Après l'enregistrement de premières démos, le groupe gagne en popularité au Mexique, et franchit même la frontière pour séduire la communauté hispanophone en Amérique. Nommé aux MTV Video Music Awards Latinoamerica en 2005 et aux Latin Grammy Awards la même année, le trio publie dans la foulée en 2006 un second opus, Secuencia, un an après avoir ouvert sa discographie avec un album éponyme. La décennie suivante voit la formation conforter ses positions, à grand renfort de singles imparables et d'albums valant moultes nouvelles nominations. Elle publie notamment en 2019 l'album Ahora. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019