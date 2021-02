Biographie

Pianiste, chef d'orchestre et compositeur, Reinbert de Leeuw est né à Amsterdam le 8 septembre 1938 et décédé dans la même ville le 14 février 2020. Interprète d'Erik Satie, il enregistre plusieurs volumes de l'oeuvre pour piano et fonde en 1974 l'Ensemble Schönberg, dédié à la promotion d'oeuvres contemporaines, non seulement Arnold Schönberg mais aussi Mauricio Kagel, Sofia Gubaïdulina, Louis Andriessen, Galina Ustvolskaya et Henryk Görecki. Nommé à la direction de l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Reinbert de Leeuw conduit d'autres formations comme le New Sinfonietta d'Amsterdam, le Netherlands Kammerchoor ou l'ensemble Asko Schönberg. A la tête de l'Orchestre symphonique de Sydney entre 1994 et 1998, ce spécialiste de Charles Ives et de la Seconde Ecole de Vienne mène de front ses activités de pianiste, chef d'orchestre et compositeur. Il collabore notamment avec Anner Bylsma, Vera Beths, Dorothy Dorow, Barabara Sukowa et Barbara Hannigan et enregistre des oeuvres de Messiaen (Visions de l'Amen, Quatuor pour la fin des temps), Antheil, Liszt (Via Crucis), Stravinsky, Janacek, Birtwistle, Gyorgy Ligeti, Webern, Robert Zuidam, Britten (War Requiem), Berg, Zemlinsky, Chostakovitch et Gyorgy Kurtag. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019