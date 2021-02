Biographie

Né le 11 août 1997 à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis (93), Rémy Camus grandit aux côtés de son père, ouvrier à la chaîne, et de sa mère, gardienne d’immeuble. Il commence à écrire des textes alors qu’il n’est âgé que d’une dizaine d’années. Plus tard, il décide d’arrêter ses études pour s’engager fermement dans la voie du rap. C’est alors qu’il est repéré par Mac Tyer, rappeur du groupe Tandem, lui aussi originaire d’Aubervilliers, qui lui offre une piste sur son album Banger 3. Par la suite, il est signé par le label Def Jam France à la faveur du succès de son premier simple, intitulé « J’ai vu ». Il enchaîne bientôt avec d’autres titres, « On traîne », puis « Je te raconte », « Comme à l’ancienne », ou encore « Un peu ivre ». Il publie en 2018 son premier album, intitulé C’est Rémy, qui obtient une certification or en 2019. Cette même année sort son second opus, Rémy d’Auber, sur lequel figure notamment le titre « Alibi », enregistré avec la collaboration de Leto. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019