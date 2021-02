Biographie

Un nom porteur d’infortune, la fatalité d’être arrivée sur la scène médiatique à un moment inopportun, le poids des comparaisons avec leurs ainés, d’où une lassitude de la part de ses membres ? Quelles que soient les causes potentielles, elles auront eu raison de la carrière pourtant prometteuse de Remy Zero, groupe de pop-rock alternatif américain. Le quintet a publié trois albums, Remy Zero en 1996, Villa Elaine en 1998, The Golden Hum, en 2001 et au passage donné naissance à un tube, illustrant le générique de la série TV Smallville, « Save me ». © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015