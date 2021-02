Biographie

Le chanteur-compositeur français Renan Luce naît à Paris en 1980. Il a l'opportunité de jouer régulièrement en première partie de Bénabar, et sort Repenti en 2006. Le disque reflète la gamme d'inspiration personnelle de Renan, qui s'étend des intonations quasi-rebelles aux remarques sensibles sur la vie de tous les jours. Renan Luce entame une grande tournée et Repenti se vend bien, quoique très progressivement, pour culminer début 2008 avec le triomphe tardif du single phare. Il reçoit le Grand prix de l'Académie Charles-Cros en 2007 et est nommé " Album révélation de l'année " et " Révélation scène de l'année " aux Victoires de la musique en 2008. © Olivier Duboc /TiVo