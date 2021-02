Biographie

Parcours singulier que celui de Renaud Hantson. Il débute en tant que batteur et chanteur du groupe de hard rock Satan Jokers en 1979 avant d'entamer une carrière solo en 1987 avec Ne Plus Dire Qu'on Est Seul. En 1988, Renaud Hantson apparaît dans la comédie musicale Starmania avant de décrocher en 1990 le rôle titre de La Légende de Jimmy. Renaud Hantson continue de mener une carrière de chanteur teintée de rock, soit dans ses albums personnels, soit avec le groupe Furious Zoo. Sur l'album Opéra Rock en 2011, Renaud Hantson adapte vingt titres issus de comédies musicales francophones et anglo-saxonnes. Renaud Hantson sort en 2013 l'album Tout Recommencer qui est un condensé de son style entre rock et chanson. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015