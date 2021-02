Biographie

Chanteur lyrique allemand apparu au début des années 1990, René Pape est la voix basse la plus éminente de sa génération. Remarqué dans le Desdner Kreuzchor de Dresde où il débute à l'âge de huit ans, il fait sensation dans le Requiem de Mozart en 1991 et La Flûte enchantée en 1995, année de son entrée au Metropolitan Opera de New York. Doté d'un timbre puissant, René Pape se révèle tout naturellement un grand interprète du répertoire wagnérien, de Lohengrin à Tristan und Isolde, et un chanteur éclectique qui aborde autant Mozart (Bastien et Bastienne) que Verdi (Don Carlo), Gounod (Faust) ou Moussorgsky (Boris Godounov). Sa discographie compte plusieurs récitals de qualité comme Gods, Kings and Demons en 2008 ou un spécial Wagner avec Daniel Barenboim en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015