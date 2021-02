Biographie

Dans une carrière couvrant plusieurs décennies, le pianiste de jazz René Urtreger (né en 1934) a côtoyé et joué avec quelques-uns des plus grands noms comme Kenny Clarke, Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz, Lester Young ou Dizzy Gillespie. Émule de Bud Powell, il fait sensation avec le trio HUM fondé en 1960 avec Daniel Humair et Pierre Michelot puis accompagne des artistes de la chanson avant de revenir au jazz avec l'album Récidive (1978). Par la suite, entre deux réunions du trio (en 1979 et 1999), René Urtreger ne cesse de tourner et d'enregistrer avec les musiciens de nouvelles générations. Lauréat d'une Victoire du jazz (2000) et d'une Victoire de la musique pour l'ensemble de son oeuvre (2005), le pianiste et compositeur est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur en 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015