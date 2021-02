Biographie

En mars 2014, la ville de Paris à salué la mémoire de la chanteuse Renée Lebas en inaugurant l’esplanade qui se trouve au croisement des rues de la Forge-Royale, Saint-Bernard et Charrière, dans le 11ème arrondissement, quartier où elle a passé sa jeunesse. Comment oublier cette chanteuse et productrice ?, inoubliable interprète de D'l'autre côté de la rue, Tire, Tire l'aiguille, et Insensiblement. Juive, la jeune Renée Leiba débute grâce à l'auteur Raymond Asso, le collaborateur d'Edith Piaf, qui la prend sous son aile. Mais très vite, elle fuie l’occupation alors qu’elle vient tout juste de graver un premier disque (1939). Elle se produit à Cannes en 1941 puis à Lausanne où elle se réfugie. Ses premiers succès datent de 1942. Année où sa sœur cadette et son père sont emportés dans la rafle du Vel’ d’hiv’. En 1943, elle enregistre 14 juillet du célèbre anti-nazi Gilles Jean-Vilard et la chanson Exil écrite par François Reichenbach qui lui aussi est exilé en Suisse. A la libération, on l’entend sur toutes les plus grandes scènes : l’ABC, le théâtre de l’Etoile, l’Européen, l’Alhambra, Bobino. La puissance de son répertoire réside dans la manière dont la chanteuse, future productrice, s’entoure. Michel Emer, Paul Misraki, Norbert Glanzberg, Wal-Berg, Emil Stern, Eddy Marnay font partie de ses auteurs et compositeurs. Elle crée La mer de Charles Trenet dont elle chantera aussi Revoir Paris, Fleur Bleue, Madame la Pluie et Seule depuis toujours. Son plus grand succès est sans aucun doute Où es-tu mon amour ? d'Emil Stern et Henri Lemarchand en 1946. Dans les années 50, elle chante les auteurs de la nouvelle génération : Léo Ferré, Charles Aznavour, Jacques Brel, Francis Carco, Francis Lemarque, Boris Vian… Elle met un terme à sa carrière en 1963, se trouvant "trop vieille pour chanter des chansons d'amour", elle a 46 ans. Devenue productrice, elle se consacre désormais à la découverte et la promotion d'artistes, notamment : Régine, Serge Lama ou Tereza Kesovija. Renée Lebas meurt le 18 décembre 2009, à l'âge de 92 ans. Cette esplanade est là pour nous rappeler cette artiste sensible qui fut l’interprète du poignant La Shoah ou La Fontaine endormie (1956), une chanson écrite en hommage à sa sœur Madeleine déportée à Auschwitz, elle est la première chanteuse à aborder la Shoah.