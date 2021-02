Biographie

Supergroupe formé par Chick Corea, Stanley Clarke et Al di Meola, Return To Forever est l'archétype de la formation jazz rock des années 1970. Les meilleurs exemples de cette fusion se retrouvent sur les albums Light As a Feather, Hymn of the Seventh Galaxy et Romantic Warrior, devenus des classiques. Réactivé en 2009, le vaisseau Return To Forever revient sur scène pour donner naissance au double album The Mothership Returns. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015