Biographie

Alexander O'Connor voit le jour le 4 mai 1998 à Grayshott, dans le Hampshire, en Angleterre. Il baigne dans la musique depuis toujours, grâce à sa mère qui l'inscrit dès ses cinq ans à la chorale de l'école où elle travaille. Fan de rock alternatif comme Weezer ou Green Day et sensible à des classiques tels que Queen ou Stevie Wonder, le garçon apprend le piano, la batterie et la guitare avec ferveur. Une fois ces cartes en main, il commence à enregistrer ses propres morceaux dès l'âge de seize ans à l'aide d'un séquenceur, en home-studio. Il se destine naturellement à une carrière musicale en intégrant la BRIT school, qui lui permet de parfaire son jeu de batteur. Mais c'est en tant que chanteur et compositeur qu'il va émerger, sous le nom de scène de Rex Orange County (un pseudonyme qu'il se crée à partir du diminutif affublé par une professeure qui réduisait son nom, O'Connor, à O.C., lequel désigne communément Orange County, le célèbre comté californien). À l'âge de 18 ans, il auto-produit son premier disque, bios u will never b free, qui parvient à attirer l'attention du producteur Two Inch Punch, lequel le met en contact avec son équipe de management. Mais surtout, Rex Orange County tombe dans l'oreille du rappeur Tyler, The Creator, qui lui paie un billet pour Los Angeles et l'invite à chanter sur son album Flower Boy. En attendant la parution de ce premier fait d'armes, il sort son deuxième album, Abricot Princess, qui définit un peu plus son style musical hybride, entre pop et neo soul, avec quelques accents jazz et rap. Deux ans plus tard, le jeune homme n'est plus un inconnu du grand public et son troisième opus, Pony, se glisse dans le top 5 des meilleures ventes en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada et aux États-Unis. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021