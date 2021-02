Biographie

Fille aînée d'un pasteur itinérant, l'organiste et chanteuse Rhoda Scott a grandi dans l'ambiance musicale des communautés religieuses et des églises noires de la Côte Est. C'est là, en accompagnant gospels et negro spirituals dès l'âge de 8 ans, qu'elle acquiert le socle de son style authentique et soulful. Elle sort néanmoins de la Manhattan School of Music avec un Grand Prix et une Maîtrise en poche.