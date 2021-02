Biographie

Projet né en Californie en 2010 autour du danois Robin Braun (alias Robin Hannibal) et du canadien Michael Edward Milosh (alias Milosh), le duo Rhye livre deux singles, « Open » et « Fall » pour le label Innovative Leisure en 2012 avant de signer chez Polydor en Angleterre et de publier un premier opus en 2013 sous le titre Woman. Sur la base d'arrangements élégants mêlant saveurs organiques et accents electro R&B et servant de canevas à la voix langoureuse de Milosh, le duo impose sa formule dans les charts mais ne retrouve pourtant le chemin des bacs que cinq ans plus tard avec son second effort, Blood, publié début 2018. © TiVo