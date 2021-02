Biographie

Le chanteur/compositeur guatémaltèque Ricardo Arjona est l'un des artistes latino les plus respectés, notamment pour sa conscience sociale et son intégrité dans son écriture et dans ses chansons. PolyGram tente de le vendre comme un Latin-lover pour son premier album, Dejame Decir Que Te Amo. L'album se solde par un échec et Arjona passe les cinq années suivantes à donner des cours, écrivant parfois des chansons pour d'autres artistes. Il déménage à Buenos Aires, se remet à jouer, et revient avec une recette qui correspond mieux à son passé de chanteur protestataire. Sony sort la plupart de ses albums populaires, dont Animal Nocturno. Adentro est nominé aux Grammy awards 2006 dans la catégorie Album pop latino. © John Bush /TiVo