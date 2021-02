Biographie

Grand nom de la variété italienne, Ricchi e Poveri (« les riches et les pauvres ») est à l'origine un groupe de quatre chanteurs formé à Gênes en 1967 et composé d'Angelo Sotgiu, Angela Brambati, Marina Occhiena (jusqu'en 1981) et Franco Gatti (jusqu'en 2016). Dès le premier album homonyme paru en 1970, Ricchi e Poveri connaît le succès au hit-parade italien et participe régulièrement au Festival de la chanson de Sanremo, où il se classe 2e avec les titres « La Prima Cosa Bella » (1970) et « Che Sara » (1971). En 1976, la comédie musicale I Musicanti est composée de chansons écrites par Sergio Bardotti et Luis Bacalov. En 1978, le groupe participe au Concours Eurovision de la chanson avec le titre « Questo Amore » et termine en 12e position. Après plusieurs années de succès national, la popularité du groupe touche le monde entier avec le tube « Sara Perché Ti Amo », qui se classe n°1 en Italie après une cinquième place au festival de Sanremo, en Espagne et en France. Des mélodies de variété pop initiale, le style musical s'oriente vers l'italo disco, l'europop et la dance. Dès lors, le groupe connaît un succès continu tout au long de la décennie et remporte en 1985 le prix du festival de Sanremo avec la chanson « Se N'innamoro », l'unique fois sur douze participations. Les compilations se multiplient, proposant entre autres succès « M'innamoro de Te » (n°2), « Come Vorrei » (n°3), « Cosa Sei » (n°3) ou « Voulez-vous danser » (n°6). Très populaire en Russie, où leurs albums sont distribués depuis plusieurs années, Ricchi e Poveri y effectue une tournée de quarante-quatre concerts à guichets fermés. En 1999 sort l'album Para Col Cuore, avec six chansons inédites. En 2004, le groupe arrive 3e au concours télévisé Music Farm et enregistre une nouvelle version de « Sara Perché Ti Amo » avec Loredana Berté. En 2012 paraît la compilation Perdutamente Amore avec une nouvelle chanson du même nom. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019