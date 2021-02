Biographie

Né dans le Queens à New York en 1992 et relocalisé à Atlanta, le rappeur américain Dimitri Roger, alias Rich the Kid, puise autant ses influences dans l'histoire du hip-hop new-yorkais, de Nas à Notorious B.I.G., que dans celle de la scène sudiste de T.I. ou Jeezy. Suite à une première mixtape, le MC rejoint le collectif Migos pour une série de mixtapes intitulée Streets on Lock avant de reprendre le fil de ses tapes et d'intégrer le collectif Quality Control aux côtés de Migos, Famous Dex ou Jose Guapo. En 2018, Rich the Kid livre The World is Yours, son premier opus officiel distribué par Interscope Records, décrochant la seconde place des charts américains. © TiVo