Biographie

Difficile de ne pas penser à ce chanteur populaire lorsque sont évoquées les années 60. Richard Anthony fut une véritable star yéyé en reprenant dans la langue de Molière des grands tubes du rock, de la pop, de la soul et du rhythm’n’blues anglo-saxons.Né Richard Btesh en Égypte le 13 janvier 1938, il restera avant tout l’homme de Et j'entends siffler le train qu’il enregistrera en 1962, en fait une reprise de 500 Miles remise au goût du jour et de la folk l'année précédente par Hedy West. Il remporta un grand succès en chantant également A présent tu peux t'en aller (I Only Want To Be With You de Dusty Springfield), Nouvelle vague (Three Cool Cats des Coasters) ou bien encore J'irai twister le blues (Twistin’ To The Blues de Buddy Greco). Sa francisation de tubes anglo-saxons touchera une centaine de titres ! En 1967, Richard Anthony adaptera même le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo, sous le titre Aranjuez mon amour, qui sera son plus grand succès avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier !Ce succès décline à l’aube de la décennie suivante avant qu’Anthony ne retrouve le chemin des charts en 1974 grâce à Amoureux de ma femme. En 1978, il part s'installer à Los Angeles et revient en France en 1982 pour quelques mois, mais se fait rattraper par le fisc… En 1997, il publie son autobiographie, Il faut croire aux étoiles et fête ses 40 ans de carrière au Zénith de Paris, l’année suivante.En 2006, il est en tête d'affiche des tournées Âge tendre et Têtes de bois qui durent cinq ans. En 2011, il est promu au grade d'Officier des Arts et des Lettres. Au total, Richard Anthony aura dans sa carrière 17 singles classés 21 fois n°1 des ventes ! Plus de 600 titres enregistrés et plus de 60 millions de disques vendus, ce pionnier du twist quitte ce monde avec un joli tableau de chasse, le 20 avril 2015 emporté par un cancer à l'âge de 77 ans.© CM/Qobuz