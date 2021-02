Biographie

Musicien, cinéaste, poète et écologiste, Richard Desjardins est une figure de proue de la culture québécoise depuis la fin des années 1970. Né à Rouyn-Noranda, l’artiste s’est fait connaître au sein de la formation Abbittibbi, dont il a été le chanteur et le leader. Au tournant des années 1990, il amorce une carrière solo dans la tradition de la chanson à texte, marquée par Gilles Vigneault et Claude Léveillée. Il a notamment fait paraître les albums primés Tu m’aimes-tu, Boom Boom et Kanasuta, dans lesquels il propose des compositions à la guitare ou au piano, portées par des textes poétiques et parfois crus sur l’amour, le pays, la nature, sa région natale ou les cultures autochtones. Il a aussi signé deux documentaires, L’erreur boréale et Le peuple invisible.