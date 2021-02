Biographie

Les travaux de l'accordéoniste français Richard Galliano, né en 1950, sont à l'accordéon français ce que ceux d'Astor Piazzola sont au tango argentin. Initié tôt à la musique et passionné de jazz, il en injecte les bases dans le style musette pour établir un son qui lui est propre et immédiatement reconnaissable. Au fil de travaux avec de nombreux artistes comme Chet Baker, Joe Zawinul, Toots Thielemans, Ron Carter, Michel Petrucciani ou Jan Garbarek, Galliano se fait une place de choix dans le métier pour mieux, muni d'une expérience considérable, se recentrer sur son héritage européen dans les années 90 et explorer de nouveaux territoires comme la musique classique à travers des relectures d'oeuvres de Bach, Vivaldi ou du compositeur de musiques de films italien Nino Rota. © Olivier Duboc /TiVo