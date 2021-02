Biographie

Richard Hell se considère tout simplement comme l’inventeur du punk. Et il a raison. Il a tout fait avant tout le monde : cheveux en pétard, tee-shirts déchirés rafistolés avec des épingles à nourrices et zébrés d’inscriptions provocatrices peintes à la main (Please Kill Me !), voix approximative et jeu de basse incompétent ; Malcolm McLaren, qui l’avait bien observé, a ensuite appliqué la recette aux Sex Pistols… © ©Copyright Music Story 2015