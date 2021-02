Biographie

Couple à la ville comme à la scène, le duo Richard & Linda Thompson se forme après le mariage en octobre 1972 du guitariste et chanteur (ex-Fairport Convention) et de la chanteuse Linda Peters, chanteuse invitée sur le premier album solo du premier, Henry the Human Fly. Enregistré l'année suivante pour le label Island Records, l'album I Want to See the Bright Lights Tonight (1974) s'avère une référence du folk-rock britannique. Deux autres albums lui succèdent en 1975, Hokey Pokey et Pour Down Like Silver, avant le départ des époux dans une communauté soufie anglaise après leur conversion à l'islam. De retour en 1977, Richard Thompson collabore avec Sandy Denny et Julie Convington, puis retrouve sa partenaire pour les albums First Light (1978) et Sunnyvista (1979), parus sous le label Chrysalis. Un nouvel enregistrement produit par Gerry Rafferty ne satisfait pas Richard Thompson, qui met fin à cette collaboration et choisit le producteur Joe Boyd pour le dernier album du duo, Shoot Out the Lights (1982). La grossesse de Linda Thompson et des problèmes de santé qui s'ensuivent contrarient les séances, tandis que Richard Thompson effectue une tournée en solo avec la chanteuse américaine Nancy Covey, qui devient sa compagne. Séparés après la sortie tardive de l'album, Richard et Linda Thompson se retrouvent sur scène avec deux membres de Fairport Convention, Simon Nicol et Dave Mattacks, pour une tournée américaine. Le guitariste reprend une carrière solo fructueuse comprenant une vingtaine d'albums, avant la sortie en 2020 de la rétrospective intégrale Hard Luck Stories (1972-1982). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020