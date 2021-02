Biographie

Ce pianiste et compositeur a connu une renommée mondiale en tant que chanteur de variétés, le temps d’un tube millésimé 1980, « Reality ». Le slow de La Boum, sur lequel Sophie – Vic – Marceau a été révélée, s’est en effet vendu à huit millions d’exemplaires dans le monde, plaçant le visage et la voix de son interprète sous le feu des projecteurs. Un interprète qui n’en demandait pas tant, puisqu’il a, depuis, choisi de rester à l’ombre en continuant de composer pour d’autres chanteurs et pour la télévision française. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015