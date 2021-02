Biographie

Richard Thompson est un cas typique de musicien adulé par ses pairs mais très largement ignoré par le grand public. Ses travaux au sein de la formation britannique Fairport Convention lui valent toute l'attention des amateurs de folk-rock anglais grâce à quelques disques très remarqués entre 1968 et 1970, dont les classiques Unhalfbricking et Liege and Lief. Thompson entame une carrière solo dès 1971 et son mariage avec la chanteuse Linda Peters se concrétise par I Want to See the Bright Lights Tonight (1974) sous le nom de Richard & Linda Thompson, appellation gardée jusqu'à Shoot Out the Lights (1982) à la suite duquel le couple se sépare à la ville comme à la scène, le guitariste continuant sous son seul nom, de Hand of Kindness (1983) à Electric (2013). © Olivier Duboc /TiVo