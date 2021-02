Biographie

Saxophoniste américain né à Trenton (New Jersey) le 29 février 1948 et décédé à Carnegie (Pennsylvanie) le 2 mai 2020, Richie Cole s'est attaché à perpétuer la tradition du be bop tout au long d'une carrière étalée sur quarante années, comprenant plus d'une cinquantaine d'albums en leader. Fils d'un propriétaire de club de jazz, il apprend l'instrument à l'âge de dix ans et obtient une bourse du magazine Downbeat pour étudier à la célèbre école de musique de Berklee, à Boston. Après des emplois d'accompagnateur dans les orchestre de Buddy Rich, Lionel Hampton et Doc Severinsen, il constitue son propre groupe baptisé Alto Madness et reproduit à sa façon énergique et généreuse le style be bop, pourtant passé de mode à l'heure du jazz fusion. Dans les années 1990, la formation s'étendra à un big band. Outre ses services pour des vocalistes comme Eddie Jefferson, Nancy Wilson, Anita O'Day, Mark Murphy et le groupe Manhattan Transfer, Richie Cole invite des musiciens de valeur sur ses albums, tels Sonny Stitt, Phil Woods, Art Pepper, Hank Crawford, Bobby Enriquez ou Boots Randolph. Ses enregistrements pour les marques Muse, Palo Alto, Milestone et Jazz Excursion, puis son propre label, comportent des compositions originales, de savoureuses reprises de standards et des hommages à Dizzy Gillespie, Julian Cannonball Adderley et Leonard Bernstein. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020