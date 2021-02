Biographie

Né en 1966, le chanteur britannique Rick Astley explose à la fin des années 80 avec les hits "Never Gonna Give You Up" et "Together Forever" qui font de lui l'un des interprètes les plus en vue de l'écurie Scott-Aitken-Waterman aux côtés de Bananarama et Kylie Minogue. Il quitte pourtant la scène musicale dès 1993 à la suite de la parution de son quatrième opus, Body & Soul pour ne revenir qu'au début des années 2000 pour deux albums. Mais c'est le phénomène viral baptisé Rickrolling et prenant le net d'assaut en 2007 qui le remet sur la carte des célébrités et Astley livre son septième effort à l'occasion de ses 50 ans, baptisé 50. © TiVo