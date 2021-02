Biographie

Avec ses quelques 130 kilos, ses tatouages, et son imagerie de chef de cartel, le rappeur américain Rick Ross colle au plus près de l'imagerie décadente de la Floride contemporaine avec son gansta rap sudiste s'appuyant sur les codes de Scarface. A l'image de Jay-Z et Rockafella, Ross est signé chez Def Jam avant de monter son label Maybach Music, financé par ses premiers succès. Il enchaîne les albums officiels à un rythme d'autant plus soutenu qu'il livre en parallèle pléthore de mixtapes, faisant de lui un acteur omniprésent de la scène locale. De Deeper Than Rap (2009) à Mastermind (2014) en passant par Teflon Don (2010) ou God Forgives, I Don't (2012), ses disques voient défiler un nombre incalculable de featurings, de Kanye West à Nas en passant par Jay-Z, Dr Dre, ou encore André 3000. © Olivier Duboc /TiVo