Biographie

Dotée d'une sensibilité à fleur de peau, l'auteur-compositeur et chanteuse Rickie Lee Jones (née en 1954) livre, depuis la fin des années 1970, une musique à son image : raffinée et discrète. Des albums comme Rickie Lee Jones (1979), Pirates (1981) et Flying Cowboys (1989) ont entériné la réputation de cette artiste entière et exigeante. En 2012, Rickie Lee Jones donne sa version de classiques du rock sur The Devil You Know, où sa voix est devenue grave. Ses réalisations puisant dans le folk, la pop, le rock, le rhythm'n'blues et le jazz lui ont assuré une réputation non démentie depuis ses débuts. Sans fracas, chacun de ses albums parvient à se classer dans les meilleures ventes, comme c'est encore le cas pour Balm in Gilead (2009), The Devil You Know (2012) et The Other Side of Desire (2015). © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2015